SPÖ Vorarlberg fordert kostenlose Hautkrebsvorsorge

Die SPÖ Vorarlberg will hautkrebsgefährdeten Personen eine kostenfreie Vorsorgeuntersuchung ermöglichen.

Jetzt lässt Dr. Strohal damit aufhorchen, dass in Vorarlberg deutlich mehr Menschen als in anderen Bundesländern und auch in nordischen Staaten erkranken. Die Ursache dafür ist bisher ungeklärt. Über 140 Menschen erkranken jährlich in Vorarlberg an einem Melanom, ein Drittel davon entsteht aus bereits bestehenden Leberflecken, deren Gefährlichkeit über eine Untersuchung bereits festgestellt werden könnte.