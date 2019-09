SPÖ vor der FPÖ - aber so schlecht wie nie

©ABD0248_20190929 - WIEN - STERREICH: SP -Spitzenkandidatin und Parteichefin Pamela Rendi-Wagner im Rahmen der Nationalratswahl am Sonntag, 29. September 2019, im Festzelt der SP in Wien. - FOTO: APA/ROBERT JAEGER ©ABD0248_20190929 - WIEN - STERREICH: SP -Spitzenkandidatin und Parteichefin Pamela Rendi-Wagner im Rahmen der Nationalratswahl am Sonntag, 29. September 2019, im Festzelt der SP in Wien. - FOTO: APA/ROBERT JAEGER