SPÖ vergibt viertes Mandat an Elke Zimmermann

Die Vorarlberger SPÖ beruft Elke Zimmermann in den Landtag.

Staudinger freut sich

„Wir müssen die langen Wartezeiten auf Operations-Termine in Vorarlberg dringend reduzieren. Elke Zimmermann kennt sich in der Materie aus und weiß, wo man den Hebel ansetzen muss. Ihre Erfahrungen und ihr Wissen im Gesundheitsbereich ist eine große Bereicherung für den Landtag. Wir von der SPÖ stellen Gesundheit in den Mittelpunkt. Mit Elke Zimmermann schärfen wir unser starkes Profil in diesem Bereich zusätzlich. Ich schätze sie sehr und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr“, so SPÖ-Chef Martin Staudinger.