SPÖ und NEOS kritisieren Kurz-Aussage EU-"Bevormundung"

Die jüngste Kritik von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an der EU hat die Opposition auf den Plan gerufen. Wenn Kurz "über EU-Bevormundung klagt, ist das sein eigenes Versagen", kritisierte SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried und warf ihm Tatenlosigkeit vor: Kurz, seit insgesamt sechs Jahren Regierungsmitglied, trage als Kanzler "alle EU-Entscheidungen im Kreis der EU-Staatschefs mit".

Den ehemaligen EU-Abgeordneten Leichtfried erinnern die Aussagen Kurz’ an den Stil von Koalitionspartner FPÖ: “Die ÖVP und die Freiheitlichen sind nicht mehr unterscheidbar”, heißt es in einer Aussendung am Sonntag.