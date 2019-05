Das sagt Wallner zum Aus von Kurz

Die Absetzung der Bundesregierung zog viele Reaktionen nach sich - einige davon kommen aus Vorarlberg.

Einen Appell zum sparsamen Umgang mit Steuergeld richtet Wallner zudem an die Nationalratsabgeordneten: “Gerade in Wahlkampfzeiten hat der Nationalrat eine Verpflichtung gegenüber dem Steuerzahler. Der Beschluss von Gesetzen ohne entsprechende Begutachtung, Verhandlungen und klare Gegenfinanzierung lehne ich daher entschieden ab.” Wallner erinnerte dabei an die Jahre 2008 und 2017, als etwa mit der Abschaffung der Studiengebühren, der Verlängerung der Hacklerregelung oder der Abschaffung des Pflegeregresses gleich mehrere Milliarden ohne konkrete Gegenfinanzierung verteilt wurden. Gleichzeitig warnte Wallner vor einer einseitigen Kostenübertragung an die Länder und Gemeinden: “Es darf keine Beschlüsse geben, die Kosten des Bundes einseitig auf die Länder und Gemeinden abwälzt,” machte Wallner abschließend klar.