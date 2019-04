SPÖ Rankweil wollte Christoph Metzler als Vizebürgermeister

Die Unterstützung der SPÖ Rankweil sich für Christoph Metzler einzusetzen blieb erfolglos.

Sie wird an ihren Taten gemessen werden und daran, welche Akzente sie in der Sozial- und Umweltpolitik setzen wird.

Aus demokratiepolitischen Gründen hält es die SPÖ-Fraktion für besser, als Stellvertreter an der Gemeindespitze jemanden aus einer anderen Fraktion zu wählen, weil dadurch andere Meinungen und Standpunkte besser zur Geltung kommen.

Die beiden wichtigsten Funktionen auf Gemeindeebene sollten nicht in einer Hand sein.

Außerdem ist eine dauerhafte Lösung anzustreben. Wenn in den Medien wiederholt der Name Andreas Prenn für ein zukünftiges Amt in der Landesregierung zu lesen ist, sorgt das für Unsicherheit. Einen neuerlichen Wechsel im Vizebürgermeisteramt gilt es zu vermeiden.