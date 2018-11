SPÖ protestiert gegen Gewalt an Frauen

Mit einer Protestaktion in Bregenz machten am Freitag die SPÖ-Frauen auf die „16 Tage gegen Gewalt“ aufmerksam.

Dabei handelt es sich um internationale Aktionstage, in denen Gewalt gegen Mädchen und Frauen verurteilt wird. SPÖ-Landesfrauenvorsitzende Jeannette Greiter: „Etwa jede fünfte Frau in Österreich ist einmal in ihrem Leben von Gewalt durch ihr nächstes Umfeld betroffen. Das heißt, die Täter sind etwa der Freund, der Ehemann oder ein anderes Familienmitglied. Es braucht Mut, sich aus einer gewalttätigen Beziehung zu befreien. Frauen sollen wissen, dass sie nicht alleine sind.“