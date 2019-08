SPÖ präsentiert ihre Kampagne für die NR-Wahl

Auch die ersten SPÖ-Wahlplakate werden der Öffentlichkeit in einer Live-Pressekonferenz präsentiert.

Thema Tiertransporte

Die SPÖ setzt nun im Wahlkampf etwa auf das Thema Tiertransporte. "Wir können und müssen etwas gegen diese tierquälerischen Transporte quer durch Europa und durch Österreich tun", erklärte SPÖ-Tierschutzsprecher Maurice Androsch am Sonntag in einer Aussendung. Ziel sei es, Lebendtiertransporte in Zahl und Dauer europaweit zu reduzieren und die Kontrollen stark auszuweiten und Verstöße streng zu bestrafen. Im Herbst stehen dazu drei (unverbindliche) Entschließungsanträge im Nationalrat zur Abstimmung an: "Das wird eine Stunde der Wahrheit, wie es die Parteien mit dem Tierschutz halten", so Androsch.