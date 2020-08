SPÖ-Politiker: "Für Sie lege ich mich auf die Schiene!"

Für Unverständnis sorgt derzeit ein Facebook-Posting des SPÖ-Politikers und niederösterreichischen Abgeordneten Gerhard Razborcan. Auf einem Bild ist er sitzend auf einem Bahngleis zu sehen.

Auf der Facebook-Seite der SPÖ Niederösterreich stellt die Partei ihre politischen Vertreter aus verschiedenen Ebenen vor, schreiben die niederösterreichischen Sozialdemokraten: "Wichtig (...) ist für Gerhard der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, welchen er immer wieder einfordert und aktiv in die politische Diskussion mit einbringt."

"Für Sie lege ich mich auf die Schiene!"

"Stillgelegter Abschnitt"

Der Account der niederösterreichischen SPÖ entgegnet, das Foto sei auf einem "stillgelegten Abschnitt" aufgenommen worden. Ein Hinweis, der im Ursprungsposting nicht vorhanden war. "Sollte der Eindruck entstehen, wir würden das Betreten von intakten Gleiskörpern befürworten, so möchten wir uns in aller Form dafür entschuldigen," so die Partei abschließend.