SPÖ-Kritik an drohenden AMS-Kürzungen

Der offensichtlich geplante Kahlschlag beim AMS-Budget werde die Arbeitslosigkeit erhöhen, befürchtet SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch. "Diese Bundesregierung spart bei den Menschen und nicht im System", kritisierte Muchitsch am Donnerstag. Laut Berechnungen von Experten werden bis zu 30.000 Personen mehr als Arbeitslose registriert werden müssen.

Eine Kürzung des Förderbudgets des AMS würde das Angebot an Kursen, Beratungs- und Bildungsmaßnahmen sowie die berufliche Integration in Sozialen Unternehmen, die speziell für langzeitarbeitslose Menschen ein wichtiges Sprungbrett zurück in das Erwerbsleben darstellt, hart treffen. Aktuell seien mit 104.261 Personen (Juli 2018) mehr als dreimal so viele Frauen und Männer langzeitbeschäftigungslos wie vor zehn Jahren (Juli 2008: 33.666 Personen). Ältere und Benachteiligte hätten auch bei anziehender Konjunktur schlechte Karten am Arbeitsmarkt. “Sie jetzt im Regen stehen zu lassen, ist der falsche Weg”, ist die Arbeitsmarktexpertin überzeugt. Auch mehr als tausend Arbeitsplätze in den Sozialen Unternehmen in ganz Österreich seien durch die Kürzungen bedroht.