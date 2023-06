SPÖ-Duell um Parteivorsitz und Spitzenkandidatur

Die SPÖ bestimmt am Samstag bei einem außerordentlichen Parteitag, wer künftig ihr Chef ist und sie in die nächste Nationalratswahl führt. Entscheiden können sich die 609 Delegierten im Linzer Design Center zwischen dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und dem Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler, nachdem Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner in Folge von Platz drei bei einer Mitgliederbefragung ihren Rückzug erklärt hat.

Das Rennen um die Parteispitze gilt als ziemlich offen. Doskozil hat bei der Mitgliederbefragung Platz eins geholt und weiß auch den Großteil der Länder-Organisationen hinter sich. Babler dürfte hingegen vor allem von der delegiertenstarken Wiener Landespartei sowie von der Frauenorganisation große Zustimmung erfahren. Mitentscheidend könnte sein, für wen sich die Gewerkschafter mehrheitlich entscheiden.

Der Landeshauptmann gilt als Vertreter des rechten Flügels der Partei, vor allem in der Zuwanderungspolitik. Babler hingegen ist der Liebling der Parteilinken, hat aber zuletzt für Irritationen gesorgt, als ein Video aus dem Jahr 2020 bekannt wurde, in dem er die EU scharf attackiert.

Beiden Kandidaten werden jeweils 45 Minuten für eine Präsentation zur Verfügung stehen. Dem schließt sich eine Debatte an, in der sich die Unterstützer zu Wort melden können, ehe es zur Wahl geht. Mit einem Ergebnis wird nicht vor dem Nachmittag gerechnet.

Der Parteitag beendet nicht nur die Ära Rendi-Wagners, die auf eine Reise nach Linz verzichtet. Auch Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch zieht sich mit Abschluss der Veranstaltung aus seiner Funktion zurück.