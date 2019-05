# SPÖ bleibt überlegen stimmenstärkste Partei in Winklern In Winklern bleibt die SPÖ auf Platz eins. Die Sozialdemokraten kamen auf 30.95 Prozent. Das bedeutet allerdings einen Rückgang gegenüber 2014 von 2,51 Prozentpunkt. Zweitplatzierte ist die ÖVP, die 30.36 Prozent erreichte und demnach um 5,36 Prozentpunkt merkbar wuchs. Die FPÖ überzeugte in Winklern 28.27 Prozent der Wähler - ein deutliches Plus von 6,21 Prozentpunkt gönnte man also der krisengeschüttelten Ex-Regierungspartei.

Dahinter positionierten sich die NEOS: Die liberale

Oppositionspartei baute minus 1,04 Prozentpunkt auf 5.95 Prozent ab,

das brachte Platz vier. Die Grünen verloren 2,61 Prozentpunkt, die

Ökopartei kam auf 3.27 Prozent. Für den Neueinsteiger EUROPA Jetzt

brachte der Sonntag mit 0.6 Prozent den sechsten Platz. mit 0.6

Prozent.

Die Wahlbeteiligung in Winklern betrug 34,19 Prozent: 336 Stimmen

wurden gezählt.

