# SPÖ bleibt stimmenstärkste Partei in Zell In Zell hat die SPÖ den ersten Platz behalten. Die Sozialdemokraten kamen auf 47.43 Prozent. Damit verloren sie allerdings gegenüber 2014, nämlich 3,62 Prozentpunkt. Platz zwei ging an die ÖVP, die 22.53 Prozent erreichte und demnach um 11,14 Prozentpunkt kräftig wuchs. Die Grünen überzeugten in Zell 18.58 Prozent der Wähler - ein deutliches Plus von 7,61 Prozentpunkt.

Dahinter liegen die NEOS: Die liberale Oppositionspartei fiel vom

zweiten Platz auf den vierten zurück, mit 5.93 Prozent und einem

Rückgang um 9,68 Prozentpunkt. Die FPÖ verlor 1,17 Prozentpunkt, die

Freiheitlichen kamen auf 4.74 Prozent. Einen . EUROPA Jetzt,

erstmals am Start bei der EU-Wahl, blieb nur die rote Laterne: Die

Liste des früheren Grünen EU-Abgeordneten Johannes Voggenhuber

erhielt 0 Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung in Zell betrug 51,2 Prozent: 253 Stimmen

wurden abgegeben.

Dieser Text wurde im Rahmen eines Prototypen der APA – Austria

Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen)

automatisiert erstellt.

