# SPÖ bleibt stimmenstärkste Partei in Brand-Nagelberg In Brand-Nagelberg hat die SPÖ den ersten Platz behalten. Die Sozialdemokraten kamen auf 44.46 Prozent. Im Vergleich zur EU-Wahl 2014 ist aber ein Verlust von 9,79 Prozentpunkt. Platz zwei ging an die ÖVP, die 28.39 Prozent erreichte und demnach um 10,79 Prozentpunkt kräftig wuchs. Die FPÖ versammelte in Brand-Nagelberg 16.76 Prozent der Wähler hinter sich - eine Verbesserung um 2,1 Prozentpunkt.

Dahinter liegen die Grünen: Die Ökopartei steigerte sich um 0,88

Prozentpunkt auf 4.99 Prozent (vierter Platz). Die NEOS blieben so

gut wie gleich, die liberale Oppositionspartei kam auf 4.29 Prozent.

Kein durchschlagender Erfolg war EUROPA Jetzt zum Einstand

beschieden. Die Liste des früheren Grünen EU-Abgeordneten Johannes

Voggenhuber erhielt 0.28 Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung in Brand-Nagelberg betrug 56,14 Prozent: 722

Stimmen wurden abgegeben.

