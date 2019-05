# SPÖ bleibt stimmenstärkste Partei in Amaliendorf-Aalfang Die SPÖ bleibt in Amaliendorf-Aalfang bei der EU-Wahl stimmenstärkste Parteiund baut ihre Vormachtstellung aus. Die Sozialdemokraten erzielten 40.26 Prozent, das ist ein Plus von 0,73 Prozentpunkt gegenüber 2014. Platz zwei ging an die FPÖ, die 23.85 Prozent erreichte und demnach um 0,76 Prozentpunkt abrutschte. Die ÖVP versammelte in Amaliendorf-Aalfang 22.76 Prozent der Wähler hinter sich - ein beachtliches Plus von 10,19 Prozentpunkt.

Dahinter liegen die Grünen: Die Ökopartei baute minus 0,8

Prozentpunkt auf 8.1 Prozent ab, das brachte Platz vier. Die NEOS

verloren 3,31 Prozentpunkt, die liberale Oppositionspartei kam auf

3.5 Prozent. Einen . Nur der letzte Platz war für EUROPA Jetzt,

erstmals am Start bei der EU-Wahl, drin: Die Liste des früheren

Grünen EU-Abgeordneten Johannes Voggenhuber war mit 0.66 Prozent

chancenlos.

Die Wahlbeteiligung in Amaliendorf-Aalfang betrug 52,44 Prozent:

457 Stimmen wurden abgegeben.

ELP0370 2019-05-26/23:31