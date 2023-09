SPÖ will Mieten am privaten Markt bis 2025 einfrieren

Die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum in Vorarlberg wird immer lauter. SPÖ-Chef Mario Leiter legt einen 6-Punkte-Plan im Vorarlberger Landtag vor, der zur Entlastung von Mietern beitragen soll.

"Vorarlberg hat sich in den letzten Jahren zu einem der teuersten Bundesländer in Sachen Wohnen entwickelt. Der freie Markt alleine hat hier versagt. Es wird Zeit, dass die Politik aktiv wird", argumentiert Mario Leiter.

Mieten einfrieren und Preisexplosion stoppen

Faire Kredit- und Sparzinsen

Kosten in Vorarlberg am höchsten

Die SPÖ-Initiative steht im Einklang mit der Bundespartei. Mario Leiter arbeite eng mit Andreas Babler zusammen, um bezahlbares Wohnen österreichweit voranzutreiben. "In keinem anderen Bundesland ist das Wohnen so teuer wie in Vorarlberg. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf allen Ebenen dafür sorgen, die Preisexplosion beim Wohnen zu stoppen: Im Land ebenso wie im Bund", so Leiter abschließend.