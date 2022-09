SPÖ Vorarlberg weiter mit personellen Baustellen

Die SPÖ Vorarlberg ist weiter auf Personalsuche.

Riepler neuer Klubdirektor

Laut einem Bericht des ORF Vorarlberg ist mit Lukas Riepler ein neuer Klubdirektor gefunden. In der SPÖ bestätigte man den Bericht, zeigte sich aber über die Berichterstattung überrascht, Riepler sei bereits seit Frühling Klubdirektor. Damals habe man sich einvernehmlich vom langjährigen bisherigen Klubdirektor Gerhard Kilga trennen müssen, was man bedauere, so Auer gegenüber der APA. Kilga hatte laut einem kürzlichen Bericht der "Vorarlberger Nachrichten" in einer E-Mail an Sprickler-Falschlunger und die Mitglieder des SPÖ-Klubs seinen Unmut geäußert und seinen Austritt aus der Partei verkündet.