SPÖ-Streit hat "Dimension erreicht, die sauer aufstößt"

Gabi Sprickler-Falschlunger sprach in "Vorarlberg LIVE" über den Streit in der Vorarlberger SPÖ und warum sie überzeugt ist, dass es Neuwahlen geben wird.

Der Personal-Streit innerhalb der Vorarlberg SPÖ ist um ein Kapitel reicher. Am Montag gab Gabi Sprickler-Falschlunger in einer Aussendung bekannt, dass sie beim Landesparteitag am 16. Oktober wieder die Spitze der SPÖ übernehmen will. Der Streit innerhalb der Partei habe "eine Dimension erreicht, die mir sauer aufgestoßen ist", wie sie am Dienstag in "Vorarlberg LIVE" sagt. Es handle sich schließlich um "Männer im besten Alter" und nicht um Jungspunde.