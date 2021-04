Spitzenpolitik gedenkt der Opfer der Covid 19-Pandemie

Vor den Beratungen mit Opposition und Ländern gedenkt die heimische Spitzenpolitik heute, Freitag, gemeinsam der Toten der Corona-Pandemie.

Ab 10.00 Uhr findet sich u.a. die Regierungsspitze sowie Teile des Nationalratspräsidiums in der Aula der Wissenschaften in Wien zu einer gemeinsamen Veranstaltung ein.

Reden von Kurz und Van der Bellen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) werden Reden halten. Auf den Gebäuden der Hofburg, am Bundeskanzleramt, am Außenministerium und am Parlament werden die Fahnen auf Halbmast gesetzt.