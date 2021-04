Spitzenpolitik gedenkt am Freitag der Corona-Toten

Die heimische Spitzenpolitik gedenkt am Freitagvormittag in einem gemeinsamen Akt der Toten der Corona-Pandemie.

Ab 10 Uhr wird sich u.a. die Regierungsspitze sowie das Nationalratspräsidium in der Aula der Wissenschaften in Wien zu einem gemeinsamen Gedenken einfinden.

Reden von Kurz und Van der Bellen

Mit Philharmonikern und ORF

Neben Van der Bellen und Kurz nehmen auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sowie das Nationalrats-Präsidium an der Veranstaltung teil. Ebenso sind Vertreter der Religionsgemeinschaften sowie drei Vertreter der Medizin und Pflege - stellvertretend für alle Mitarbeiter des Gesundheitswesens - angekündigt. Die Wiener Philharmoniker werden für die musikalische Begleitung des Gedenkaktes sorgen, der im ORF live übertragen wird. Auf den Gebäuden der Hofburg, am Bundeskanzleramt, am Außenministerium und am Parlament werden die Fahnen auf Halbmast gesetzt.