Spitzenplatz bei Latein-Olympiade

Rosa Lanzdorf gewinnt bei Vorarlberg-Ausscheidung für BORG Egg

Egg. Wie letztes Jahr konnte auch sich heuer das BORG Egg mit Rosa Lanzdorf bei der Vorarlberg-Ausscheidung für die Bundesolympiade in Latein den Sieg in der Kategorie vierjähriges Latein sichern. Thema des heurigen Wettbewerbs waren die “Epistulae morales” des römischen Philosophen Seneca. In der Kategorie sechsjähriges Latein mussten die Kandidatinnen und Kandidaten einen Text über das Verhältnis zwischen Körper und Geist übersetzen und Fragen dazu beantworten. Hier siegte Lukas Gasser vom BG Lustenau vor Claudia Thal vom BG Dornbirn Realschulstraße und Mona Gehrer vom BG Bregenz Blumenstraße.

Den neun KandidatInnen in der Kategorie vierjähriges Latein wurde dagegen ein Text über das Erkennen der eigenen Schwächen vorgelegt. 120 Worte mussten dabei in 100 Minuten vom Lateinischen ins Deutsche übersetzt und anschließend drei Fragen dazu beantwortet werden. In dieser Kategorie siegte Rosa Lanzdorf vor Johannes Faulhaber vom BG Lustenau und Annika Weidmann vom BRG/BORG Feldkirch. Rosa Lanzdorf hat mit ihrem Sieg zusammen mit dem zweitplatzierten Kandidaten sowie dem Sieger und der Zweiten in der Kategorie sechsjähriges Latein das Ticket zur Bundesolympiade gelöst, die vom 31. März bis 3. April in Steinach am Brenner in Tirol stattfinden wird. ME