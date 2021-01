Spitalsdirektor lässt mit Impfsong aufhorchen

Gerald Fleisch will mit "Am beschta teschta, ned schimpfa, impfa" wichtige Botschaft vermitteln.

Appell an die Bevölkerung

Gerald Fleisch, der sich besorgt über die anhaltende Zunahme an Covid-Patienten in den Spitälern zeigt, möchte mit seinem Song auch einen Appell an die Bevölkerung richten: "Ich habe großes Verständnis für die Covid-Müdigkeit in der Bevölkerung, aber ich bin der Überzeugung, dass wir nur mit Testen und Impfen einen Weg aus der Krise finden." Der Grund für die wachsende Skepsis in der Bevölkerung sieht er vor allem in der langen Dauer der Pandemie. "Wir können heute noch nicht sagen, wann die Krise vorbei sein wird. Außerdem sind wir immer noch in unserer Freiheit eingeschränkt, das wirkt sich auf die Stimmung in der Bevölkerung aus."