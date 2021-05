Spiritueller Rundweg in Langenegg

Der Laudatioweg verbindet die Pfarrkirche mit den vier Kapellen im Ort.

Langenegg. Neben mehreren Akzenten entstand anlässlich des Jubiläums „200 Jahre Pfarre Langenegg“ der Laudatioweg, der in einem Rundweg die Pfarrkirche mit den vier Kapellen in Langenegg verbindet. Laudatio kommt vom lateinischen Wort „Laudare“, was loben, preisen und danken bedeutet. Der Rundweg verläuft großteils entlang der Gemeindestraßen und ist mit braunen Aufklebern auf den Wegschildern beschriftet. Ausgehend vom Ortszentrum erreicht man die Don-Bosco-Kapelle im Gebäude Wohnen+, die Michaels-Kapelle, die Hubertuskapelle, die Pfarrkirche und die Theresien-Kapelle.

Einladung zur Besinnung

Die Don-Bosco-Kapelle ist im Erdgeschoss des Hauses Wohnen+ situiert. Ihre Errichtung erfüllt das Versprechen der Gemeindeverantwortlichen, als die Kapelle im Schulgebäude der Erweiterung des Dorfsaales weichen musste. Das Glas-Kunstwerk mit der Darstellung des heiligen Johannes Don Bosco wurde noch erhalten. Die Michaels-Kapelle steht an weithin sichtbarer Stelle auf dem Finkenbühl. Sie wurde im 18. Jahrhundert als Schulkapelle für die damalige Volksschule in Unterlangenegg errichtet. Die Hubertuskapelle, die mitten im Grünen liegt, ließ 1992 der ehemalige Ehrenbürger und langjährigen Jagdpächter von Langenegg, Walter Rhomberg, errichten. Die Theresien-Kapelle wurde 1929 von der Familie Bader vom Gasthof Hirschen zum Gedenken an die beiden Kinder errichtet, die zuvor bei einer Brandkatstrophe an diesem Ort ums Leben gekommen waren.

Impulse zum Nachdenken