Spionage-Thriller: VOL.AT verlost "Red Sparrow"

Eine russische Geheimagentin, die mit allen Mitteln an ihre Informationen kommen will. VOL.AT verlost zwei 4K Ultra HD Blu-rays von "Red Sparrow".

Die ehemalige Ballerina Dominika wird dazu gezwungen, eine Ausbildung in der Sparrow School zu absolvieren – einem Geheimprogramm der Regierung, aus dem sie als tödliche Agentin hervorgeht. Von nun an ist Dominika Teil eines heimtückischen Spionagespiels zwischen Russland und der CIA. Sie ist gefangen in einer Welt, der sie verzweifelt zu entkommen versucht.