Spionage in Österreich: Neue Regeln für ausländische Geheimdienste

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) kündigt einen Gesetzesentwurf zur Verschärfung des Spionage-Paragraphen an.

Sicherer 'Arbeitsort' für ausländische Nachrichtendienste

"Österreich wird vorgeworfen seit vielen Jahrzehnten gewissermaßen eine Insel der Seligen für Geheim- und Nachrichtendienste aus aller Welt zu sein. Deswegen müssen wir hier strafrechtlich nachschärfen", so Zadic in einer der APA übermittelten Stellungnahme. "Gesetzliche Lücken habe es ausländischen Nachrichtendiensten bislang ermöglicht, straffrei in Österreich zu spionieren. Diese müssen wir schließen. Daher wollen wir den Spionage-Paragraphen ausweiten, damit in Zukunft unsere Strafverfolgungsbehörden auch dann gegen ausländische Spione vorgehen können, wenn diese zwar nicht Österreich selbst im Visier haben, aber hier ansässige internationale Organisationen wie etwa die UNO oder befreundete Staaten."

ÖVP unterstützt Verschärfung

Die Grünen zeigten sich erfreut über die grundsätzliche Zustimmung zu Zadics Vorschlag. Für den ÖVP-Wunsch nach einer Überwachung von Messenger-Diensten gab es aber eine Absage: "Eine Chatkontrolle mit Spyware, wie der Bundestrojaner, hat inhaltlich nichts mit Spionageabwehr zu tun, sondern wohl eher mit dem Gegenteil", erklärte U-Ausschussmitglied und Verteidigungssprecher der Grünen, David Stögmüller, in einer Aussendung. "Diese Überwachungsmaßnahme stützt sich auf dem Ausnutzen von Sicherheitslücken in Computersystemen, die dann mit illegaler Software, meistens von dubiosen Anbietern, infiltriert werden", sagte er - und zeigte sich über die Haltung der ÖVP "verwundert": "Im Dezember hat der VfGH entschieden, dass schon ein staatsanwaltschaftlicher Zugriff auf Handys einer richterlichen Genehmigung bedarf. Diese Entscheidung hat die ÖVP dazumals noch sehr begrüßt. Dass sie jetzt eine Ausweitung der Überwachungsmaßnahmen fordert, verwundert dann doch sehr."

Zustimmung und Kritik

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger sagte zum Vorschlag Zadics: "Be my guest". Ihre Partei habe bereits in der Vergangenheit diesbezüglich Verschärfungen gefordert. "Selbstverständlich" brauche es eine Verschärfung des Strafrechtes. Denn in Österreich sei ausschließlich die Spionage gegen Österreich strafbar. "Es ist aber nicht strafbar, in Österreich gegen andere Länder oder Institutionen zu spionieren. Das ist untragbar", so die NEOS-Chefin, die entsprechende Anträge ihrer Fraktion bei der nächsten Plenarsitzung des Nationalrats ankündigte.