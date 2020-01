Spielt bald ein Vorarlberger Kicker in England?

Torhüter Dejan Stojanovic soll kurz vor einem Wechsel auf die Insel stehen.

Der gebürtige Feldkircher und frühere FC Lustenau-Spieler kickt seit Sommer 2016 für den FC St. Gallen. In dieser Saison stand er in jedem Liga-Match in der Startelf. Dabei hielt Stojanovic seinen Kasten drei Mal sauber. Seine starken Leistungen in der Schweizer Super League machten nun einen englischen Traditionsverein auf den Ländle-Goalie aufmerksam. Laut Schweizer Medien soll der FC Middlesbrough am 26-Jährigen dran sein.