Spielplan und die Teilnehmer vom Hallenmasters

80 Mannschaften ermitteln bei der 24. Auflage des Wolfurter Hallenmasters den neuen oder alten Hallen-Champion

Weihnachten steht vor der Tür und Vorarlbergs Amateurkicker übersiedeln schon traditionell zu diesem Zeitpunkt in die Halle. In Wolfurt beginnt am 13. Dezember in der Hofsteighalle der Bandenzauber, die Auslosung rund um Turnierchef Hanspeter Meusburger und Obmann Stefan Muxel wurde nunmehr vorgenommen. 80 (!) Mannschaften ermitteln in 18 Turniertagen den neuen oder doch den alten Champion. „Die Titelverteidigung ist kein Muß und wird enorm schwer. Es geht von Null los und in der Halle kann so viel passieren. Es braucht auch nötige Quäntchen Glück. Werden aber eine starke Mannschaft wieder stellen und sind bereit“, sagt Alberschwende Langzeitcoach Goran Milovanovic-Sohm. Die Wälder triumphierten im Vorjahr und zählt auch in dieser Auflage zum engeren Favoritenkreis. Mit Jan Gmeiner und Lukas Schatzmann hat der letztjährige Turniersieger Alberschwende zwei neue starke prädestinierte Hallenzauberer zur Verfügung. Neben Alberschwende sind mit Lauterach, FC Lustenau, Andelsbuch, Egg, Feldkirch, Hard, Akademie Vorarlberg U-18 und Viktoria Bregenz weitere acht ehemalige Turniersieger am Start. Aus der höchsten Leistungsstufe des Landes der VN.at Eliteliga Vorarlberg haben neben Veranstalter Wolfurt auch Lauterach, Austria Lustenau Amateure und Langenegg ihre Nennungen abgegeben. So taucht bei der Suche nach einem Favoriten immer öfter der Name Wolfurt auf. Bisher hat der Hausherr zwar zehn Finalteilnahmen zubuche stehen und klassierte sich viermal auf Rang zwei, doch ein Sieg fehlt noch. „Natürlich wollen wir endlich das Heimturnier gewinnen. Aber es gibt viele Vereine mit fünf, sechs guten Hallenkickern in ihren Reihen.“ 23 Mal wurde bereits in Wolfurt gespielt, insgesamt 15 Teams konnten sich bislang in die Siegerliste eintragen. Das Teilnehmerfeld verspricht auch in diesem Jahr wieder spannende Spiele. „Wir sind sehr glücklich über das hochkarätige Feld und möchten uns jetzt schon bei allen teilnehmenden Mannschaften bedanken. Wir würden uns freuen, nächstes Jahr zum 25-Jahr-Jubiläum auch die heuer nicht dabei sind begrüßen zu können“, sagt Wolfurt-Obmann Stefan Muxel. Gestartet wird das Turnier wie immer mit der Qualifikation. Danach wird die gewohnte Vorrunde gespielt. Über die Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel steigt dann das mit Spannung erwartete Masters. Das Fest für die Spieler im Cubus findet heuer nicht statt.