Spieler von WSG Tirol und Austria Lustenau neu in Dornbirn

Die Rothosen nehmen zwei junge Talente für die nächste Saison unter Vertrag.

Raul konnte aus gesundheitlichen Gründen letzte Saison nicht wie geplant mittrainieren und verpasste dadurch die ersten 19 Spiele in der zweiten Liga. Nach seinem Saisondebüt am 20. Spieltag gegen den FC Wacker Innsbruck kam der 20-jährige Vorarlberger in der Eliteliga zu sechs Einsätzen und erzielte einen Saisontreffer.

Felix machte am 1. Spieltag der vergangenen Saison gegen die Admira Wacker sein Debüt in der Bundesliga. In weiterer Folge kam der 19-jährige Tiroler dann in der Regionalliga Tirol zu fünfzehn weiteren Einsätzen und machte drei Tore.