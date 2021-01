Spieler in Bregenz und Cotrainer in Lochau

Auf zwei Hochzeiten tanzt künftig ein 33-jähriger Defensivkünstler

Im Sommer 2020 wechselte Innenverteidiger Murat Coskun (33) von SV Lochau zum VN.at Eliteligaklub SW Bregenz. Jetzt zieht es den Defensivkünstler wieder zurück nach Lochau. Allerdings wird Murat Coskun beim Vorarlbergligaklub nur noch als Cotrainer an der Seite von Rifat Sen fungieren. Den Spielerpass lässt Coskun noch in Bregenz und wenn Not am Mann ist wird er für die Schwarz-Weißen auflaufen. Rifat Sen hat Murat Coskun bildeten schon als Aktiver bei SW Bregenz mehr als zwei Jahre die Position als Innenverteidiger. „Ich kenne das Umfeld und alle Spieler in Lochau. Es ist eine einmalige Chance in die Zeit nach meiner aktiven Karriere ins Trainergeschäft einzusteigen und erste Erfahrungen zu sammeln. Ich freue mich schon darauf“, sagt Murat Coskun. In Lochau hat der ehemalige AKA-Trainer Walter Bitriol den Posten als Cotrainer aus bestimmten Gründen nieder gelegt.