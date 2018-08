Spielabbruch zweimal im Oberland, alle Aufsteiger im Pokal

Gleich zwei Spiele im Oberland im VFV-Cup mussten abgebrochen werden. Es gab wieder Sensationen durch die Underdogs.

„Mit so vielen guten Einschussmöglichkeiten hätten wir die Partie schon in der regulären Spielzeit für uns entscheiden müssen, aber das ist unser großes Problem die miserable Chancenauswertung“, ärgerte sich Langenegg-Trainer Klaus Nussbaumer nach der 5:6-Niederlage im Elferschießen beim Vorarlbergligaklub Nenzing. Vor allem nach Seitenwechsel vergaben die Wälder große Chancen in Hülle und Fülle. Erst der zwölfte Strafstoß entschied dann die Begegnung zugunsten des Außenseiters. Daniel Schmidler scheiterte an Nenzing-Goalie Alexander Grass. Nenzing-Kicker Jonas Niederberger verwertete auch den sechsten Elfer für die Hausherren und ließ die Elf von Trainer Thomas Buffy Vonbrül jubeln. Nenzing durfte doppelt jubeln. Nach einer einjährigen verletzungsbedingten Pause gab Exprofi Patrick Scherrer endlich wieder sein Comback von Beginn an. Langenegg ging durch Neuzugang Michael Schmid per Kopf nach einer Ecke von Patrick Maldoner in Front (51.). Mit seinem ersten Ballkontakt gelang Torjäger Rochus Schallert der Ausgleich (63.). Derselbe Spieler hätte sogar fast noch das 2:1-erzielt aus einem Konter, aber Langeneggs Klaus Schwärzler rettete auf der Torlinie (70.).

Nichts ging mehr in den beiden Spielen Röthis gegen Höchst und den beiden 1b-Mannschaften von Altenstadt und FC Dornbirn. Das reine Duell der beiden Vorarlbergligaklubs Röthis und Höchst stand kurz vor der Pause 1:1, ehe kurz vor der Pause zu starker Regen und ein starkes Gewitter die Partie der Abbruch folgte. Der Rasen war zwar bespielbar aber die Sicherheit der Akteure ging vor. Ebenso in Altenstadt, ein zweiter Abbruch im Vorderland nach 27 Minuten mit demselben Schicksal. Sicherheit hat oberste Priorität. Vor allem der Nachtrag der Partie Röthis gegen Höchst bringt Probleme. Nächste Woche gibt es eine englische Woche in der Vorarlbergliga und sieben Tage darauf steht schon Runde drei im heimischen Pokalbewerb auf dem Programm. Mit Bizau hat sich ein weiterer Vorarlbergligaklub vom VFV-Cup früh verabschiedet. Die Hinterwälder mit Trainer Ralph Jeff Geiger verloren beim Underdog Hatlerdorf (1. LK) mit 1:2. Aleksandar Pakic mit seinem Doppelpack in neum Minuten sorgte für die Riesenüberraschung. Hatlerdorf mit Neocoach Gerald Krajic hatte in Runde eins schon Landesligaklub Sulzberg aus dem Pokal geworfen. Hart zu kämpfen hatten SW Bregenz, Andelsbuch und Lauterach in ihren Auftritten auf fremden Platz. Die Bregenzer waren bei FC Lustenau 1b zweimal im Rückstand, der Aufstieg fixierte Dennis Kloser in der Endphase. 70 Minuten hielt Austria Lustenau 1b gegen Andelsbuch ein 2:2-Remis und erst zum Schluss setzte sich der Favorit durch. Lauterach kam in Thüringen (1. LK) mit viel Mühe eine Runde doch noch weiter. FC Dornbirn gewann in Gaißau im Schongang 3:0.