Spielabbruch in Koblach und Nüziders hat nun Folgen

Zwei Cupspiele müssen nach Abbruch bald nachgeholt werden

Nach Spielabbruch: Zwei Neuaustragungen im VFV Cup Erst 30 von 32 Aufsteigern in die dritte Runde im 44. Uniqa VFV Cup stehen fest. Die Partien Koblach gegen Bezau und Nüziders gegen Schlins werden am kommenden Mittwoch neu ausgetragen. Beide Partien mussten wegen starkem Regen abgebrochen werden. In der 88. Minute wurde Koblach gegen Bezau beim Stand von 0:1 für die Bregenzerwälder abgebrochen und der STRUMA hat in ihrer schnell einberufenen Sitzung einstimmig eine Neuaustragung beschlossen. Das Nachbarschaftsduell im Oberland zwischen Nüziders (1. LK) und Schlins (LL) wurde nach 29 Minuten beim Stand von 0:0 vom Schiri abgebrochen.