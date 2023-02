Spiel und Spaß beim Kinderfasching

Die Harmoniemusik Bartholomäberg lud die Kids zum Kinderfasching in Gemeindesaal

Am „Ruassiga Frietig“ lud die Harmoniemusik Bartholomäberg zum traditionellen Kinderfasching in den Gemeindesaal ein. Und der Einladung waren rund 130 Kinder gefolgt, ist die Harmoniemusik Bartholomäberg doch Garant für Spiel, Spaß und Stimmung in Sachen Fasching. Insgesamt zehn Spielstationen galt es an diesem Nachmittag für die kleinen Narren zu absolvieren und die jeweiligen Stempel auf ihrem Spielepass an der Station zu holen, erst dann erhielten die Kids ein kleines Geschenk am Eingang des Gemeindesaals. Darunter waren bekannte Spielstationen wie etwa das beliebte Dosenwerfen oder etwa der Eierlauf.

Spielstationen

Doch auch bei Twister oder beim Dreibeinlauf mussten die kleinen Mäschgerle ihr Geschick unter Beweis stellen. Für allesamt war es jedenfalls ein großer Spaß und alle machten begeistert mit, winkte doch am Ende des Parcours eine kleine Stärkung. Verkleidet hatten sich die Kinder an diesem Nachmittag ordentlich. Vor allem die Kostümierung der „Wednesday“ Dartseller war bei den älteren Kids äußerst beliebt. Doch auch findige Eichhörnchen, schlaue Füchse, gruselige Vampire, furchteinflößende Wikinger oder schlaue Polizisten gaben sich an diesem Nachmittag ein Stell-Dich-Ein bei der großen Faschingssause.

Viel Fantasie