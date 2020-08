Spiel eins nach der Ära von Martin Schneider in Hard

Ex-Torjäger und Mann für alle Fälle Herbert Sutter sitzt erstmals im Heimspiel gegen FC Lustenau auf der Trainerbank

Das ist der Liveticker mit Fotos, Videos vom Spiel Hard vs Lustenau

72 Stunden nach dem Aus im VFV Cup (2:3 in Götzis) und dem Rücktritt von Trainer Martin Schneider (50) muss Vorarlbergliga Tabellenschlusslicht FC Hard im Heimspiel gegen FC Lustenau 1907 ran. Im Spiel eins nach der einjährigen Ära von Martin Schneider wird Herbert Sutter (34) auf der Trainer- und Betreuerbank Platz nehmen. Der 34-Jährige wird den Klub von der Bodenseegemeinde ohne Zeitlimit auch längerfristig coachen. Er hat die erforderliche B-Lizenz und trainierte die letzten Jahre die 1b-Mannschaft und die U-18-Mannschaft, die er vor zwei Jahren bis ins Landesfinale führte und dort gegen FC Dornbirn (0:3) verlor. „Suti“ war schon mehrere Saisonen in Hard Nachwuchsleiter und im OK-Team vom Forstner Seehallencup in der Sporthalle am See ein wichtiger ehrenamtlicher Funktionär.