Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Frau in ganz Irland?

Rachel Duffy ist die stolze Siegerin des diesjährigen "Rose of Tralee"-Schönheitswettbewerbs und darf nun ein Jahr lang ihre irische Heimat repräsentieren.

Im Zuge des alljährlichen "Rose of Tralee"-Schönheitswettbewerbs wurde eine neue irische Schönheit feierlich als Repräsentantin ihres Heimatlands auserwählt. Hierfür geht die stolze Gewinnerin ein Jahr lang auf Tournee, in der sie auf verschiedensten öffentlichen Events als "schönste Frau Irlands" der Republik ein Gesicht schenkt.

In der diesjährigen "Rose of Tralee"-Wahl ging die 23-jährige Rachel Duffy aus Westmeath als strahlende Gewinnerin hervor. Neben tosendem Applaus erntete die schöne Brünette auch einige Tränen der Rührung von Seiten des Publikums, als sie in ihrer Dankesrede davon sprach, dass sie hoffe, ihre verstorbene Mutter stolz gemacht zu haben.