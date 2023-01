Spiegl-Konzert war Klasse, romantische Klänge vom Atlantik

Ein musikalischer Leckerbissen jagt den anderen im Vogelfrei-RAUM in Rankweil.

RANKWEIL. Mit viel Sympathie, Charme und ruhigen alten und neuen Songs aus seinem Debüt-Album erreichte der Songwriter Philipp Spiegl die Herzen der vielen Konzertbesuchern im Vogelfrei-RAUM in Rankweil und bleibt in bester Erinnerung. Sein erster Griff ging nicht zu seiner Gitarre, sondern zu seinem Handy. Ein Foto mit dem Publikum zählt für den in seiner Wahlheimat Brünn lebenden Musiker zur Pflicht. Das Publikum ließ sich berühren, von den teils witzigen, teils selbstironischen und melancholischen Liedern in seinem Repertoire. In seinen Songs greift er Lebensthemen wie die Liebe und das Scheitern von Beziehungen und das Hinterfragen von überlieferten und erlernten Norman und Werte auf. Mit seiner authentischen Performanz macht er Mut zu träumen und Neues zu wagen. In den kommenden Monaten arbeitet Philipp Spiegl an seinem neuen zweiten Album. Die musikalischen Highlights im Vogelfrei-RAUM gehen ohne Unterbrechung weiter. Direkt von seiner Heimat im Atlantischen Ozean in Kapverde kommt Liedermacher Jovino dos Santos am Freitag, 27. Jänner, 20 Uhr in den Vogelfrei-RAUM nach Rankweil. Er ist der Romantiker in Kapverde, dabei gleitet er aber nie ins Seichte ab. Liebeslieder und Alltagsgeschichten zählen ebenso zu seiner Darbietung wie sozialkritische Texte über die Geschichte in seiner Heimat im Atlantik. In seinem ersten Auftritt in Österreich präsentiert Jovino dos Santos seine CD „Nesse Mesma Luta“ (das Kämpfen geht weiter). Die CD wurde vor sechs Jahren vom Vorarlberger Verein „Nos ku Nhos“ in der Klangfabrik Rankweil produziert. Nos ku Nhos unterstützt neben Sozialprojekten Kulturschaffende aus Kapverde.VN-TK