"Spider-Woman" trifft Fifty Shades: Filmstars sorgen für Schnappatmung bei den Fans

Bei der Premiere des Superheldenfilms "Madame Web" sorgten die Hauptdarstellerinnen Sydney Sweeney und Dakota Johnson mit ihren spinnennetzartigen Kleidern für Aufsehen.

Bei der großen Premiere des Superheldenfilms "Madame Web" erschienen die Hauptdarstellerinnen Sydney Sweeney (26) und Dakota Johnson (34) in auffälligen, spinnennetzartigen Kleidern, die sofort alle Aufmerksamkeit auf sich zogen. Die beiden Schauspielerinnen, die in dem auf Marvel-Comics basierenden Sony-Film wichtige Rollen spielen – Johnson als die titelgebende Madame Web und Sweeney als Spider-Woman –, entschieden sich für diesen thematisch passenden Look für ihren Auftritt in Los Angeles.

self all Open preferences.

Transparent-Look

Sydney Sweeney, bekannt aus "The Handmaid's Tale" und "Euphoria", hat sich in den letzten Jahren als Liebling der US-Filmbranche etabliert. Sie wählte für die Premiere ein teilweise durchsichtiges, figurbetontes Kleid mit integriertem Korsett. Dakota Johnson, berühmt für ihre Rolle in "Fifty Shades of Grey", zog in einem silbernen, noch aufreizenderen Netzkleid die Blicke auf sich. Andere Hauptdarstellerinnen des Films präsentierten sich ebenfalls in eleganter Abendgarderobe, allerdings ohne das spezifische Spinnenmotiv.

Sexy Looks bei der Premiere













































Premiere von "Madame Web" ... © AP

Schlechte Kritiken