SPG FC Lustenau/Dornbirn war dem ersten BL-Sieg nahe

Erstes Tor, erster Punkt für den Bundesligaaufsteiger SPG FC Lustenau/FC Dornbirn. Zur Heimpremiere gegen die SPG FC BW Linz/Union Kleinmünchen gab es für Caroline Fritsch und Co. ein 1:1-Remis. Dabei waren die Stocker-Ladies dem ersten vollen Erfolg im nationalen Oberhaus um ein großes Stück näher dran, als die Oberösterreicherinnen. Immerhin rettet Jungehefrau Selma Pajazetovic dem Neuling ein Unentschieden. Durch einen abseitsverdächtigen Kopfball-Treffer von Karla Jedvai gingen die Gäste in Front (9.). Mit einer wunderschönen Einzelleistung und einem „Spitz“ traf SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Lebensversicherung Selma Pajazetovic zum 1:1-Endstand (28.). Allerdings vergab der Aufsteiger vor 300 Zuschauern durch Caroline Fritsch (7./29.), Jana Sachs (15.), Samia Adam (30./67.) und Anne Bhagerath (78.) ein halbes Dutzend an sogenannten Hundertprozentigen. Nach einem Handspiel außerhalb des Strafraum hätte die Gäste-Torfrau Lara Ritter mit der Roten Karte ausgeschlossen werden müssen, aber der Unparteiische ließ weiterlaufen (31.). Glück für SPG FCL/FCD, als Almedina Susic nur den rechten Pfosten traf (33.). Speziell in der ersten Hälfte war der Aufsteiger das spielerisch bessere Team und hätte sich den ersten Sieg in der Frauen Bundesliga verdient. „Mehr so gute Chancen kann man nicht haben um zu gewinnen. Schade, aber die Leistung war in Ordnung“, so Trainer Klaus Stocker. Mit Heike Müller, Michaela Walter, Jana Sachs, Selma Pajazetovic und Caroline Fritsch sind auch fünf Vorarlbergerinnen in der Startaufstellung gestanden.