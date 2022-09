SPG FC Lustenau/Dornbirn übernimmt die Spitze

Klarer 5:0-Auswärtssieg in Geretsberg bringt Mathis-Ladies Platz eins.

Dank dem überraschenden Umfaller von Krottendorf (0:1 gegen LUV Graz) übernahm die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn vor dem nächstwöchigen Knüller (Sonntag 11 Uhr) gegen den ehemaligen Bundesligisten SV Horn die Tabellenspitze in der ÖFB Frauen 2. Liga. Mit drei Punkten Vorsprung geht der neue Spitzenreiter in den Schlager. 21 Mal trafen die Mathis-Ladies in den fünf Partien schon ins Schwarze. Der nächste Gegner Horn kassierte aber in vier Partien nur ein einziges Gegentor. „Meine Mannschaft hätte noch höher gewinnen müssen, aber die Leistung war ausgezeichnet“, sagt SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Trainer Urs Mathis. In Oberösterreich gegen die SPG Geretsberg/Bürmoos siegten Caroline Fritsch und Co. ohne Probleme mit 5:0. Dabei gelang Stürmerin Selma Kajdic ein Triplepack (24./55./65.). Angreiferin Tamara Saric und Caroline Fritsch schossen die weiteren Treffer der Vorarlberger Mannschaft. Mit Legionärin Catherine Irene Nolan (Steißbeinprellung), Lara Scheichl (Knie), Torfrau Leire Lizarralde (Oberschenkelzerrung), Vanessa Hartmann (private Gründe) und Laura Gutensohn (rekonvaleszent) fehlte ein starkes Quintett.TK