SPG FC Lustenau/Dornbirn trifft im Hit auf Rankweil

Spannung pur vor dem ersten Auftritt der beiden Frauen-Zweitligisten.

Eine Woche vor dem Meisterschaftsauftakt in der ÖFB Frauen Bundesliga I und II müssen die drei Vorarlberger Vertreter am ersten Spieltag im ÖFB Cup ran. Während BL-Klub SPG SCR Altach/FFV Vorderland beim Salzburger Vizemeister USK Hof vor einer Pflichtaufgabe steht, kommt es zum mit großer Spannung erwarteten Aufeinandertreffen der beiden Zweitligisten von der neuformierten SPG FC Lustenau/FC Dornbirn und RW Rankweil. Dabei hatte Rankweil im Vorjahr einen großen Anteil, dass die FC Dornbirn Frauen den Durchmarsch ins nationale Oberhaus knapp veropassten. Rankweil trotzte den Messestädterinnen im Herbst 2021 ein nicht erwartetes 1:1-Remis ab und genau diese Punkte fehlten der Elf um Trainer Urs Mathis zum BL-Aufstieg. In der Sommerübertrittszeit hat sich bei beiden Klubs einiges in Sachen Kaderzusammenstellung getan. Für die neue SPG FC Lustenau/FC Dornbirn wird es der erste Auftritt im Stadion an der Holzstraße. „Wir hoffen auf mindestens tausend Zuschauer und ein Fußballfest im Frauenfußball“, sagt FC Dornbirn Geschäftsführer Werner Brunold. Beide Mannschaften haben große personelle Sorgen. US-Legionärin Macie Denise Pennington ist nach wenigen Wochen wegen Heimweh zurück in seine Heimat gereist. Neuerwerbung Laura Gutensohn ist nach ihrem Innenbandriss im Knie noch nicht einsatzbereit.