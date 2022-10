SPG FC Lustenau/Dornbirn sind schon fix Winterkönig

4:1-Auswärtssieg der Mathis-Truppe in Südburgenland.

Mit Bravour entledigte sich der Tabellenführer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn trotz dem Fehlen von Torfrau Leire Lizarralde, Vanessa Hartmann, Tamara Saric und Vera Isik der Aufgabe beim ehemaligen Bundesligaklub FC Südburgenland. Die Elf von Trainer Urs Mathis (63) gewann dank dem Doppelpack von der kroatischen Stürmerin Selma Kajdic (63./72.) und den Treffern von Carina Brunold (50.) und Catherine Irene Nolan (4.) klar mit 4:1. Damit überwintern Caroline Fritsch und Co. auf dem ersten Tabellenplatz und gehen als große Gejagte ins Frühjahr. Denn in den beiden noch ausstehenden Spielen im Herbst gegen Preding (h) und Schlusslicht Rankweil (a) ist der noch ungeschlagene Erstplatzierte und Aufstiegskandidat Nummer eins klar zu favorisieren. Sieben Punkte beträgt schon der Vorsprung auf das Sensationsteam Landhaus. Rankweil verlor in Preding mit 0:3 und bleibt abgeschlagen Letzter.TK