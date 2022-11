SPG FC Lustenau/Dornbirn ließ Rankweil keine Chance

Klarer 5:0-Derbysieg von Fritsch und Co. gegen ersatzgeschwächtes Rankweil.

Eine klare Angelegenheit war das Ländlederby in der ÖFB Frauen 2. Liga vor 150 Zuschauern zwischen dem noch sieglosen Schlusslicht RW Rankweil und dem überlegenen Spitzenreiter SPG FC Lustenau/FC Dornbirn. Mit dem 0:5 sind die Rot-Weißen noch gut bedient. Die erst 16-jährige Torfrau Helena Aurelia Goldmann verhinderte mit zahlreichen Glanzparaden eine noch höhere Niederlage. Kapitänin Caroline Fritsch (33./75.), Carina Brunold (25.), Tamara Saric (13.) und Selma Kajdic (91.) trafen für die Schützlinge von Trainer Urs Mathis. Mit sieben Punkten Vorsprung gehen Fritsch und Co. ins Frühjahr und natürlich will man im zweiten Anlauf den Aufstieg in die Bundesliga fixieren. Sowohl der Spitzenreiter als auch der Abstiegskandidat Nummer eins signalisierten sich in der Winterübertrittszeit zu verstärken. Für die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn wartet im ÖFB Cup Achtelfinale am 19. November um 14 Uhr noch der Schlager gegen SKN St. Pölten. TK