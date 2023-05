SPG FC Lustenau/Dornbirn lacht wieder von der Spitze

Vierzehn Spieltage lag die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn in der ÖFB Frauen 2. Liga auf Platz eins. Die letzten zwei Runden hat Konkurrent SG FAC/USC Landhaus die Spitze inne gehabt. Nun gibt es abermals einen Führungswechsel in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs. Dank der Schützenhilfe von Krottendorf (3:1 Sieg gegen Landhaus) und einem überzeugenden 4:0-Auswärtssieg der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn hat die Mannschaft von Neocoach Klaus Stocker die Spitzenposition wieder inne. Der Trainereffekt ist jetzt Wirklichkeit: 5:0 gegen SPG Geretsberg und nun 4:0 in Horn. Fünf Spieltage vor dem Saisonende führen Caroline Fritsch und Co. mit zwei Zählern Vorsprung auf SG FAC/USC Landhaus. Ohne Rotsünder Barbara Murillo und Langzeitverletzte Carina Brunold hat die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn die Hürde beim ehemaligen Bundesligaklub SV Horn mit Bravour genommen. Jana Sachs trug sich erstmals gleich mit zwei Treffern in die Torschützenliste ein. Kapitänin Caroline Fritsch und Legionärin Amanda Maria de Souza Santana sorgten für einen auch in dieser Höhe verdienten Erfolg in Niederösterreich. Onur Özdemir bleibt Cotrainer der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn. Das Restprogramm spricht für die Stocker-Mannschaft. Mit Carinthians Spittal/Drau, Südburgenland und Rankweil (h) hat man dreimal Heimrecht, nur zum Vorletzten Weikersdorf und Nachzügler Preding muss man noch reisen. Verfolger SG FAC/Landhaus gastiert noch in Graz, Geretsberg und Spittal/Drau, hat nur Horn und Weikersdorf zuhause.