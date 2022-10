SPG FC Lustenau/Dornbirn baut Spitzenposition aus

3:0-Auswärtssieg der Mathis-Truppe in Kärnten.

Die neue Spielgemeinschaft FC Lustenau/FC Dornbirn baut die Spitzenposition in der ÖFB Frauen 2. Liga weiter aus. Die Mannschaft von Trainer Urs Mathis (63) liegt nach dem zweiten Umfaller vom Zweiten Krottendorf (0:2 in Geretsberg) nun schon mit sechs Zählern an der Tabellenspitze. Sechzehn Siege und zwei Remis, achtzehn Meisterschaftsspiele in Folge sind Carina Brunold und Co. nunmehr schon unbesiegt. Die letzte Niederlage datiert vom 13. März dieses Jahres auswärts in Spittal/Drau in Kärnten (0:3). Nun nahm der Tabellenführer erfolgreich Revanche. Alle drei Treffer durch Selma Kajdic, Vanessa Hartmann und Carina Brunold waren dem Prädikat sehenswert zuzuordnen. „Waren die klar spielbestimmende Mannschaft während der 90 Minuten und zwangsläufig fielen die Tore“, freut sich Trainer Urs Mathis über die abermalige gute Vorstellung.