SPG FC Langenegg gegen Austrias Fohlen Favorit

Mit Heimsieg gegen Austria Lustenau Amateure wollen die Vorderwälder die Aufstiegschance wahren

Nach den Siegen gegen die beiden Spitzenteams Altach Juniors (4:2) und Spitzenreiter Dornbirner SV (2:1) bleibt die SPG FC Langenegg weiter im Aufstiegsrennen dabei. Allerdings brauchen die Vorderwälder in den verbleibenden vier Spieltagen noch Schützenhilfe von anderen Klubs um den zweiten Tabellenplatz noch zu schaffen. Und vor allem muss Langenegg die Siegesserie bis zum letzten Spieltag fortsetzen. „Es wird kein Selbstläufer und es braucht eine geschlossene Mannschaftsleistung. Gegen die Austria Lustenau Amateure zu spielen ist immer eine Wundertüte, weil niemand weiß wieviel Kaderspieler aus der Profiabteilung tatsächlich auf dem Spielfeld stehen werden“, so Langenegg Trainer Klaus Nussbaumer (40). Sechs Punkte fehlen Patrick Maldoner und Co. auf Rang zwei. Der vierte Heimerfolg für die Wälder ist also Pflicht. Verteidiger Milan Rakic (19) kehrt nach seiner Gelbsperre zurück. Hinter dem Einsatz des starken Deutschen Mittelfeldspielers Julian Karg (26) steht wegen einer Schienbeinentzündung ein dickes Fragezeichen. Die Austria Lustenau Amateure ist mit nur einem Sieg und zwei Remis die schlechteste Elf auf fremden Platz. Mit der Rückkehr von Thiago de Lima (35), Kubilay Kalkan (27) und Goalie Marcel Stumberger (18) kommt doch wieder einwenig mehr Qualität als zuletzt in die Austria Lustenau Fohlentruppe.