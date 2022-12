SPG Brederis/Meiningen, FC Dornbirn U-18, Langen im Masters

Die letzten Tickets für das Hallenmasters wurden vergeben.

Die SPG Brederis/Meiningen 1c (4. Landesklasse), FC Dornbirn U-18-Mannschaft, RW Langen (1. LK) plus die SW Bregenz Juniors (Lucky Loser) heißen die letzten Aufsteiger ins große Mastersturnier, das am Stefanitag ab 17 Uhr mit den ersten zwei von insgesamt acht Vorrundengruppen gestartet wird. Mit elf Siegen und nur zwei Niederlagen gelang der dritten Kampfmannschaft der SPG Brederis/Meiningen sensationell der Sieg in der letzten Aufstiegsgruppe vom Vorrundenturnier, spricht zweiter Akt vom Wolfurter Hallenmasters. Als Gastspieler wirkte der Rankweiler Philipp Baldauf mit und glänzte mit Spielwitz und Torjägerqualitäten. Allerdings war Youngster Luca Fleisch ein sicherer Rückhalt der Oberländer. Dank dem 3:2-Erfolg in der Overtime gegen den Gruppensieger SPG Brederis/Meiningen 1c sprang buchstäblich in letzter Sekunde die Juniorentruppe vom FC Dornbirn auf den Tross der Großen auf. Mit dem stimmgewaltigsten Anhang schafft auch das hallenerprobte RW Langen erneut den Sprung unter die vierzig besten Mannschaften vom Bandenzauber. Schon am Stefanitag (19.30 Uhr) kommt es zum Highlight gegen Nachbar Doren. Mit Lauterach und Feldkirch warten auf Langen aber zwei Turniersieger. Dann werden auch Neuzugang Aleksandar Djordjevic und Slobodan Mihajlovic mit von der Partie sein. Jubeln darf auch SW Bregenz Juniors, die zweite Garnitur der Schwarz-Weißen kommt als Lucky Loser in den Hauptbewerb.TK