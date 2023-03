SPG Altach/Vorderland will ins ÖFB-Cup Halbfinale

Die Summer-Truppe ist gegen den Tabellenachten Bergheim der Favorit.

Der Ticker vom Spiel Altach vs Bergheim

Zu Beginn der Trainingswochen hatte die SPG noch mit Schneemassen zu kämpfen. Neuzugang Lena Triendl spricht von einem etwas „holprigen Start“, da der Untergrund alles andere als leicht zu bespielen gewesen war. Mit dem Wetter habe sich ebenso die Trainingsintensität gebessert, so die 22-Jährige Tirolerin. Dem pflichtet Coach Summer bei: „Es war eine intensive Zeit, aber auch eine Positive!“ Dabei verwies der Übungsleiter auf die Testspiele, bei welchen die SPG rein von den Ergebnissen her eine zufriedenstellende Leistung bot (2S – 2U – 1N). Aber auch vom spielerischen Aspekt zeigte sich das Trainerteam erfreut, wie schnell die Mechanismen wieder gegriffen haben. Grund zum Optimismus ist also gegeben: Zum Saisonstart wartet gleich zwei Mal der FC Bergheim auf die Altacherinnen. Zuerst treffen die Teams in im ÖFB-Cup aufeinander, eine Woche später gastiert die SPG dann auswärts beim aktuellen Tabellenachten der Liga.