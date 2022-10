SPG Altach/Vorderland vs St. Pölten im VOL.AT- Livestream

Das Duell des Zweiten und Ersten in der Frauen Bundesliga wird live übertragen.

Am Sonntagvormittag blickt Frauenfußball-Österreich nach Altach: Die SPG SCRA / FFC hat den Serienmeister aus St. Pölten zu Gast und will sich als momentan erster Verfolger teuer verkaufen.

Die Wölfinnen, welche am Donnerstagabend in der Frauen Champions League beim VfL Wolfsburg zu Gast waren und beim deutlichen 0:4 ihre Grenzen aufgezeigt bekamen, sind in der Österreichischen Bundesliga nahezu unschlagbar. Sage und Schreibe viereinhalb Jahre ist es her, seit St. Pölten letztmals ein Spiel in der heimischen Liga als Verlierer beendete.