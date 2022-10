SPG Altach/Vorderland vom Mittelständler zum Spitzenteam

2:1-Heimsieg für die Summer-Ladies gegen First Vienna.

ALTACH. „Die Basis für den Heimsieg wurde in einer konzentrierten Defensivleistung geschaffen. Zwei Eigenfehler des unangenehmen Gegner hat meine qualitativ starke Mannschaft zu den nächsten drei Zählern genützt. Bin sehr stolz auf die professionelle Weiterentwicklung im Team. Allerdings hätte der Sieg noch höher ausfallen können“, strahlt SPG SCR Altach/FFC Vorderland Coach Bernhard Summer nach dem 2:1-Erfolg gegen First Vienna mit den beiden Vorarlbergerinnen Patricia Pfanner und Annalena Wucher (spielten je 90 Minuten) übers ganze Gesicht. Die neue SPG Altach/Vorderland ist spätestens jetzt zu einem Spitzenteam gereift und wird den beiden stärksten Teams von Österreich, St. Pölten und Sturm Graz auch bald Paroli bieten können. Ein Podestplatz ist in dieser Saison ist sicher das Ziel und auch bewältigbar. Die Dänin Maria Agerholm Olsen brachte Horvat und Co. früh in Führung (13.). Sie führt nun auch in der Torschützenwertung mit sieben Treffern. Die Döblingerinnen glichen per einem verwandelten Freistoß kurze Zeit später aus. ÖFB-Unter-17-Nationalspielerin Linda Natter ließ den Vorarlberger Vertreter im nationalen Oberhaus im Frauenfußball noch vor der Pause jubeln (42.). Weitere gute „Sitzer“ blieben in der zweiten Hälfte ungenützt. Doch zuhause in der Cashpoint-Arena sind die Summer-Ladies eine Macht. Drittes Heimspiel, dritter Sieg, auch wenn man zum ersten Mal ein Gegentreffer kassierte. TK