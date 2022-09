SPG Altach/Vorderland vergab Chance auf Zweistellige

6:0-Schützenfest der Summer-Ladies in Altenmarkt.

Die neuformierte SPG SCR Altach/FFC Vorderland ist derzeit das Maß aller Dinge. Nach dem 9:0-Schützenfest gegen Wacker Innsbruck war im Auswärtsspiel in Altenmarkt der Torhunger abermals nicht zu stillen. Ein halbes Dutzend an Treffern mit fünf verschiedenen Torschützen trugen sich beim 6:0-Bestschießen gegen das noch punkteloseTeam in Niederösterreich in die Liste ein. Mit dem 0:6 war Altenmarkt noch gut bedient. Bereits nach zwei Minuten traf Eileen Campbell per Kopf nach einem Eckball von Julia Kofler zur Führung. Noch vor der Pause erhöhten Jasmine Kirchmann (35.) mit einem scharfen Flachschuss von der Strafraumgrenze und die Dänin Maria Agerholm Olsen (36.) mit einem „Kracher“ ins rechte Kreuzeck via Stange sowie Linda Natter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 4:0-Pausenstand. Die mitaufgerückte Innenverteidigerin Francesca Calo (54.) und Maria Olsen mit ihrem zweiten Treffer in dieser Partie sorgten für ganz klare Verhältnisse. Das Eckenverhältnis von 21:3 für Altach/Vorderland spricht Bände. Zudem rettete Altenmarkt zweimal für die geschlagene Torfrau auf der Torlinie (Campbell/22./Rieke Tietz/24.). Olsen traf nach einer Granate nur die rechte Stange (32.). Weitere „Sitzer“ ließen Olsen (12./78.), Natter (16./23./28./52.), Kofler (18.), Tietz (19.), Kirchmann (30.) und Campbell (86.) noch ungenützt. Mit Anna Bereuter, Jana Sachs, Lisa Maria Metzler, Michaela Walter und Sandra Aloi fehlten noch fünf Kaderspielerinnen. Der erste Auswärtssieg wurde im Spaziergang eingefahren. „Wollen auf dem dritten Tabellenplatz bleiben. Jetzt kann die Mannschaft auch die vielen Ausfälle noch gut kompensieren, weil auch die Qualität unbeschreiblich groß im Kollektiv ist. Waren über 90 Minuten die klar spielbestimmende Truppe und der Sieg ist eigentlich in Gefahr gewesen“, war SPG SCR Altach/FFC Vorderland Trainer Bernhard Summer hochzufrieden mit der Galavorstellung seiner neuen starken Mannschaft.Hinter St. Pölten und Sturm Graz steht man weiter auf dem Podestplatz. Nächste Woche kommt mit Vienna (Sonntag 11 Uhr) und den beiden Vorarlbergerinnen Annalena Wucher und Patricia Pfanner eine harte Nuss in die Cashpoint-Arena.TK