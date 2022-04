SPG Altach/Vorderland steht im Halbfinale

Ungefährdeter 4:1-Auswärtssieg der Summer-Mannschaft in Bergheim.

„Wir waren die spielerisch klar bessere Mannschaft und haben auch hochverdient gewonnen. Ich bin sehr stolz auf meine Spielerinnen. Jetzt wünsche ich mir ein Heimspiel gegen einen Großen der Bundesliga“, sagt ein überglücklicher SPG Altach/Vorderland Coach Bernhard Summer nach dem überzeugenden 4:1-Auswärtssieg in beim BL-Schlusslicht in Bergheim. Trotz dem sehr frühen Rückstand waren Verena Müller und Co. keineswegs geschockt und wussten zu überzeugen. Neben der SPG Altach/Vorderland schafften auch Titelverteidiger St. Pölten, der Bundesliga Tabellenzweite Sturm Graz und Ex-Bundesligaklub Horn den Aufstieg in die Vorschlussrunde im ÖFB Ladies Cup. Drei verschiedene Torschützen und einmal bugsierte Bergheim den Ball ins eigene Tor trugen zum klaren Erfolg der Summer-Truppe in Salzburg bei. Vor fünf Jahren stand der jetzige SPG Atach/Vorderland Coach Bernhard Summermit FFC Vorderland schon einmal im ÖFB-Ladies Cup Halbfinale und unterlag Neulengbach mit 1:4. Vor zwei Wochen hat die Summer-Truppe in der Ö-Bundesliga in Bergheim mit 2:0 gewonnen.